4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Самарцы вложили в долгосрочные накопления более 13 миллиардов рублей

315
С момента запуска ПДС в 2024 году к ней присоединились свыше 260 тысяч человек, что составляет 8,3% населения региона.

Программа долгосрочных сбережений набирает популярность среди жителей Самарской области. С момента запуска в 2024 году к ней присоединились свыше 260 тысяч человек, что составляет 8,3% населения региона. За последние месяцы, начиная с ноября 2025 года, объём накоплений увеличился на 1,7 миллиарда рублей и достиг отметки в 13,4 миллиарда. Такая динамика говорит о том, что самарцы всё активнее используют государственные инструменты для формирования личных накоплений.

Чтобы помочь жителям разобраться в финансовых возможностях, в регионе реализуется проект «Финансовый десант» – ведущие эксперты из финансово-налоговой сферы выезжают непосредственно на предприятия и встречаются с трудовыми коллективами. Без сложных терминов специалисты объясняют, как планировать личный бюджет, разбираться с налогами и создавать долгосрочные накопления.

Очередная такая встреча состоялась в филиале ПАО «Россети» — «Магистральные электрические сети Волги». Елена Ладыженко, представитель министерства финансов Самарской области, провела для сотрудников компании подробную лекцию о программе долгосрочных сбережений. Участники узнали, как устроен механизм накоплений, кому он будет полезен и какие условия предлагает государство. Особое внимание уделили тому, как именно присоединиться к программе и какие выгоды она даёт в повседневной жизни.

Привлекательность ПДС объясняется несколькими факторами. Государство софинансирует взносы участников, предоставляя реальную поддержку тем, кто решил копить на будущее. Ежегодно можно получать налоговый вычет с суммы взносов до 400 тысяч рублей, что делает накопления ещё более выгодными. При этом внесённые деньги и доход от их инвестирования защищены государственными гарантиями на сумму до 2,8 миллиона рублей, что обеспечивает надёжность и спокойствие участников.

Теги: Самара

