Самарцы вложили в долгосрочные накопления более 13 миллиардов рублей

Программа долгосрочных сбережений набирает популярность среди жителей Самарской области. С момента запуска в 2024 году к ней присоединились свыше 260 тысяч человек, что составляет 8,3% населения региона. За последние месяцы, начиная с ноября 2025 года, объём накоплений увеличился на 1,7 миллиарда рублей и достиг отметки в 13,4 миллиарда. Такая динамика говорит о том, что самарцы всё активнее используют государственные инструменты для формирования личных накоплений.

Чтобы помочь жителям разобраться в финансовых возможностях, в регионе реализуется проект «Финансовый десант» – ведущие эксперты из финансово-налоговой сферы выезжают непосредственно на предприятия и встречаются с трудовыми коллективами. Без сложных терминов специалисты объясняют, как планировать личный бюджет, разбираться с налогами и создавать долгосрочные накопления.

Очередная такая встреча состоялась в филиале ПАО «Россети» — «Магистральные электрические сети Волги». Елена Ладыженко, представитель министерства финансов Самарской области, провела для сотрудников компании подробную лекцию о программе долгосрочных сбережений. Участники узнали, как устроен механизм накоплений, кому он будет полезен и какие условия предлагает государство. Особое внимание уделили тому, как именно присоединиться к программе и какие выгоды она даёт в повседневной жизни.

Привлекательность ПДС объясняется несколькими факторами. Государство софинансирует взносы участников, предоставляя реальную поддержку тем, кто решил копить на будущее. Ежегодно можно получать налоговый вычет с суммы взносов до 400 тысяч рублей, что делает накопления ещё более выгодными. При этом внесённые деньги и доход от их инвестирования защищены государственными гарантиями на сумму до 2,8 миллиона рублей, что обеспечивает надёжность и спокойствие участников.