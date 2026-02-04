Я нашел ошибку
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
Тольяттинец в сугробе, между мусорными контейнерами, обнаружил пропавшего мальчика и помог ему

281
25 января, поздно вечером, личный состав тольяттинского гарнизона полиции задействовался для розыска 11-летнего мальчика.

В рамках акции «Им благодарна полиция» в торжественной обстановке начальник ОРЛС Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Александр Бросов и Глава городского округа Тольятти Илья Сухих поблагодарили местного жителя Вениамина Манихина за содействие в розыске ребенка.

В вечернее время 25 января текущего года, когда столбик термометра опустился ниже 20-градусной отметки, весь личный состав тольяттинского гарнизона полиции задействовался для розыска 11-летнего местного жителя, который ушёл из дома и несколько часов не выходил на связь с родственниками.

Примерно в 22:10 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, что возле одного из домов на ул. Южное шоссе в сугробе, между мусорными контейнерами, он обнаружил ребенка. Мужчина занес мальчика в ближайшее кафе и до приезда медиков и сотрудников полиции отпаивал горячим чаем.

В рамках акции «Им благодарна полиция» протодиакону Вениамину Николаевичу за содействие полиции вручили благодарственное письмо.

Как отметил начальник ОРЛС Управления Александр Бросов: «Для сотрудников органов внутренних дел помощь граждан неоценима, ведь только совместными усилиями можно наш общий дом — Тольятти сделать безопасным. Хочу Вас поблагодарить за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Каждый из нас по мере своих сил и возможностей должен стараться не проходить мимо чужой беды. Можно с уверенностью сказать, что, благодаря таким людям, как Вениамин Николаевич, наш город будет процветать, а люди в нем будут чувствовать себя защищенными».

Глава города Илья Сухих подчеркнул: «Вряд ли всё это — случайность или совпадение. Я склонен верить, что кто-то свыше сделал всё так, чтобы протодиакон оказался в нужное время в нужном месте. В результате ребёнок не пострадал, не получил каких-то травм или обморожения, хотя на улице стоял трескучий мороз. Спасибо Вам за неравнодушие и сердечный отклик на чужую беду!»

Полицейские также благодарят за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров «ЛизаАлерт» Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

