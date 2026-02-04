Умер бывший главный врач Тольяттинской дезинфекционной станции Сергей Шахов 

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 70-м году жизни скончался бывший главный врач Тольяттинской дезинфекционной станции, кандидат медицинских наук Шахов Сергей Викторович.



Сергей Викторович посвятил работе в системе здравоохранения более 40 лет своей жизни. Окончив Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова в 1979 году, он начал свою трудовую деятельность в должности врача-интерна по хирургии медсанчасти № 13 г. Куйбышева. После чего продолжил её в медицинских учреждениях Самарской области. С августа 2013 года был главным врачом Тольяттинской дезинфекционной станции, где проработал около 5 лет.





Фото: минздрав СО