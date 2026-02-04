Новые предприятия губернии приступили к обучению в рамках федерального проекта «Производительность труда»

В Самарской области продолжается активная работа в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». К программе по внедрению методик бережливого производства присоединилась новая группа предприятий региона, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к системному повышению операционной эффективности.

Три компании – «Акрон Металл Ресурс» (металлопрокат), «МКС» и «Химсинтез» (химическая промышленность) – официально стартовали в проекте. Их рабочие группы приступили к обучению основам и инструментам бережливого производства. Полученные знания лягут в основу будущей оптимизации производственных и бизнес-процессов.

Параллельно предприятия, вступившие в проект ранее, демонстрируют уверенный прогресс. Компании «СЗПИ» (производство полимерной продукции), «Реметалл» (переработка лома цветных металлов), «Умка» (производство автокомпонентов) и «Катер» (судостроение) успешно завершили образовательный этап и перешли к детальной диагностике своих производственных потоков. С помощью таких инструментов, как картирование потока создания ценности, и анализа потерь, будут выявлены «узкие места», сдерживающие рост производительности.

«Именно эти проблемные точки зачастую являются и точками наибольшего потенциала для роста. Системная диагностика помогает не просто найти слабые звенья в цепочке, а перестроить её таким образом, чтобы повысить скорость, качество и снизить затраты», – отмечают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора.

Ожидается, что внедрение бережливых технологий позволит новым участникам проекта достичь конкретных результатов: повысить выработку, сократить время производства и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепит их конкурентоспособность.

«Вовлечение новых предприятий в нацпроект – закономерный результат, подтверждающий практическую ценность предлагаемых методик. Мы видим, как компании-первопроходцы не только улучшают операционные показатели, но и формируют культуру постоянного совершенствования. Уверен, что новые участники также раскроют свой значительный потенциал», – говорит врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

