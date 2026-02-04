95% россиян планируют смотреть Олимпийские игры дома с любимой едой

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

95% россиян планируют смотреть Олимпийские игры дома с любимой едой

297
95% россиян планируют смотреть Олимпийские игры дома с любимой едой

Аналитики Купера и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос* и узнали у россиян, как они относятся к Олимпиаде и как будут смотреть зимние игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине. Оказалось, что большинство россиян будут наблюдать за играми из дома с любимыми блюдами.

Россияне планируют смотреть зимние Олимпийские игры чаще всего ради конкретного вида спорта или спортсмена (14%), а для 11% — это важное масштабное событие, на просмотр которого они специально выделяют время. Еще 11% будут смотреть игры, чтобы быть в курсе мировых событий, по 9% — ради спортивного азарта и эмоций и для того, чтобы соблюдать традицию. Для 7% опрошенных это дополнительный повод собраться с семьей или друзьями. 

Подавляющее большинство опрошенных (95%) будет наблюдать за играми из дома с любимой едой и напитками. Остальные 5% планируют смотреть Олимпиаду в гостях у друзей или родственников,  в коворкинге или офисе, в дороге с мобильного устройства, в баре, пабе или ресторане или на публичной фан-зоне. В этом году эксклюзивные права на официальное вещание Олимпийских игр получил стриминговый сервис Okko. 

Большинство россиян (78%) для просмотра спортивных событий готовят еду дома. Еще по 9% покупают или заказывают снеки и закуски, а также напитки. Заказывают готовую еду с доставкой или отправляются за ней в кафе или бар 4% опрошенных. 

Обычно спортивные трансляции сопровождает домашняя горячая еда (19%). По 16% предпочитают простые перекусы по типу сэндвичей и полезные закуски — орехи, фрукты, овощи, протеиновые батончики. 7% готовят полуфабрикаты — котлеты, пельмени и прочее, столько же берут соленые снеки, в том числе чипсы, орешки, сухарики, крекеры. По 6% предпочитают готовые закуски и фастфуд. Реже всего выбирают сладости — шоколад, печенье, мороженое и азиатскую еду — например, роллы или лапшу (6%). А 17% отметили другие блюда.

Среди самых популярных напитков под просмотр Олимпийских игр — чай (32%) и кофе (18%). Также 10% пьют безалкогольное пиво или сидр, столько же — просто воду. Газировки и соки выбирают 14% опрошенных. Еще 17% отметили другие напитки. 

Примечательно, что 5% россиян специально выбирают под просмотр блюда и напитки, которые ассоциируются у них с определенным видом спорта или страной, за которую они болеют. Либо готовят или покупают одно и то же «счастливое» блюдо к важным соревнованиям. 

Чаще всего россияне обсуждают с друзьями самые интересные моменты соревнований (46%), смотрят их с близкими (22%) и следят за мемами в интернете (22%). Среди других интересных традиций — включать национальные песни для поднятия духа и надевать атрибутику страны (5%). 

Что касается конкретных видов спорта, в зимних Олимпийских играх россияне чаще всего будут следить за фигурным катанием (35%) и биатлоном (33%). Еще 9% нравится наблюдать за лыжными гонками, 5% — за прыжками на лыжах с трамплина, а 4% включают Олимпиаду ради горнолыжного спорта. Бобслей, керлинг, санный спорт, скелетон и фристайл набрали по 2%, а конькобежный спорт, шорт-трек, лыжное двоеборье и ски-альпинизм — по 1%. 

*Опрос проводился с 28 января по 2 февраля 2026 года, в нем приняли участие 2063 человека в возрасте от 18 до 60 лет. Среди них — 48% женщин и 52% мужчин. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство жителей Самары занимаются спортом
04 февраля 2026, 12:34
Большинство жителей Самары занимаются спортом
Желание улучшить физическую форму — главная мотивация для начала тренировок в январе — так ответили более половины респондентов (53%). Общество
272
Самарцы готовы потратить на весеннее обновление гардероба в среднем 12 000 рублей
04 февраля 2026, 11:37
Самарцы готовы потратить на весеннее обновление гардероба в среднем 12 000 рублей
Покупая вещи к весне, опрошенные обычно выбирают несколько площадок. Так, 50% покупают на онлайн-площадках, 48% — в торговых центрах. Общество
246
Пицца, роллы и пироги: как жители ПФО накрывают праздничный стол в офисах
04 февраля 2026, 10:52
Пицца, роллы и пироги: как жители ПФО накрывают праздничный стол в офисах
Согласно результатам опроса, 83% сотрудников работают преимущественно в офисе и еще 12% практикуют гибридный формат, поэтому офис остается главным центром общения... Общество
232
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
419
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
440
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
440
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1589
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
637
Весь список