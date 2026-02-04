Пицца, роллы и пироги: как жители ПФО накрывают праздничный стол в офисах

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и исследовательская компания «ОнИн» провели опрос* и узнали у жителей ПФО, как в их компаниях отмечают праздники, где и какие угощения заказывают и как дарят подарки. Выяснилось, что большинство событий празднуют в офисе, а на стол обычно заказывают пиццу, роллы и пироги, собирая бюджет на еду всей командой.

Что и где празднуют

Согласно результатам опроса, 83% сотрудников работают преимущественно в офисе и еще 12% практикуют гибридный формат, поэтому офис остается главным центром общения и корпоративных традиций. Так, 100% опрошенных ответили, что у них на работе принято отмечать праздники — чаще всего сотрудники собираются, чтобы отметить Новый год (91%), 8 марта и 23 февраля (75%) и День рождения кого-то из коллег (74%). Также в более половины компаний отмечают профессиональные праздники (68%).



Чаще всего празднования происходят в офисе (82%), кафе или ресторане (58%). Также у 40% опрошенных на работе практикуют выезды на природу, а у 18% — активные форматы, такие как боулинг, квесты и другие.

Что берут на праздничный стол

Офисные праздники редко обходятся без еды — 90% опрошенных отметили, что в их компаниях обычно заказывают что-то на стол. Обычно это пицца (75%), суши и роллы (56%), пироги (42%). Четверть (24%) не обходятся без сладкого и добавляют в корзину десерты. По данным аналитиков «Купер Бизнес», печенье и вафли входят примерно в половину всех заказов, а чай — почти в каждый третий. При этом жители ПФО признались, что больше всего им хотелось бы видеть на столе закуски (59%), торты и десерты (48%), напитки (44%). Также, по мнению опрошенных, обязательно должны быть салаты (43%), фрукты (39%) и горячие блюда (36%). Это подтверждают данные «Купер Бизнес» — наибольшую долю в заказах занимали свежие овощи и фрукты, они присутствовали более чем в двух третях всех офисных закупок в 2025 году.

В основном еду заказывают в сервисах онлайн-доставки (53%), и еще 39% обращаются напрямую в кафе и рестораны. Примечательно, что чаще всего угощения оплачивает сам коллектив — в 52% случаев сотрудники делают общий сбор на еду, а в каждом четвертом (23%) за праздник платит кто-то один — например, именинник.

При коллективных сборах один праздник обычно обходится в 2 000–4 000 рублей с человека (52%), у 10% уходит до 1 000–2 000 рублей, еще 10% тратят около 5 000-7 000 рублей. Уложиться в 1 000 рублей обычно удается 14% опрошенных.



Что дарят коллегам

Отмечая День рождения кого-то из коллег, в коллективах обычно скидываются на общий подарок (74%). В 13% случаев ограничиваются устными поздравлениями.



По мнению половины жителей ПФО (54%), лучший подарок — это сертификат на покупку в магазине или услугу. 30% респондентов с радостью приняли бы технику или гаджет, 21% — цветы, а 9% — что-нибудь креативное, например, футболку с надписью. При этом 30% опрошенных ответили, что были бы рады любому подарку.

*В исследовании приняли участие более 2500 человек в возрасте 18-65 лет.