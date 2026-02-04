Я нашел ошибку
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Пицца, роллы и пироги: как жители ПФО накрывают праздничный стол в офисах

157
Пицца, роллы и пироги: как жители ПФО накрывают праздничный стол в офисах

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и исследовательская компания «ОнИн» провели опрос* и узнали у жителей ПФО, как в их компаниях отмечают праздники, где и какие угощения заказывают и как дарят подарки. Выяснилось, что большинство событий празднуют в офисе, а на стол обычно заказывают пиццу, роллы и пироги, собирая бюджет на еду всей командой.

Что и где празднуют

Согласно результатам опроса, 83% сотрудников работают преимущественно в офисе и еще 12% практикуют гибридный формат, поэтому офис остается главным центром общения и корпоративных традиций. Так, 100% опрошенных ответили, что у них на работе принято отмечать праздники — чаще всего сотрудники собираются, чтобы отметить Новый год (91%),  8 марта и 23 февраля (75%) и День рождения кого-то из коллег (74%). Также в более половины компаний отмечают профессиональные праздники (68%).

Чаще всего празднования происходят в офисе (82%), кафе или ресторане (58%). Также у 40% опрошенных на работе практикуют выезды на природу, а у 18% — активные форматы, такие как боулинг, квесты и другие. 

Что берут на праздничный стол

Офисные праздники редко обходятся без еды — 90% опрошенных отметили, что в их компаниях обычно заказывают что-то на стол. Обычно это пицца (75%), суши и роллы (56%),  пироги (42%). Четверть (24%) не обходятся без сладкого и добавляют в корзину десерты. По данным аналитиков «Купер Бизнес», печенье и вафли входят примерно в половину всех заказов, а чай — почти в каждый третий. При этом жители ПФО признались, что больше всего им хотелось бы видеть на столе закуски (59%), торты и десерты (48%), напитки (44%). Также, по мнению опрошенных, обязательно должны быть салаты (43%), фрукты (39%) и горячие блюда (36%). Это подтверждают данные «Купер Бизнес» — наибольшую долю в заказах занимали свежие овощи и фрукты, они присутствовали более чем в двух третях всех офисных закупок в 2025 году.

В основном еду заказывают в сервисах онлайн-доставки (53%), и еще 39% обращаются напрямую в кафе и рестораны. Примечательно, что чаще всего угощения оплачивает сам коллектив — в 52% случаев сотрудники делают общий сбор на еду, а в каждом четвертом (23%) за праздник платит кто-то один — например, именинник. 

При коллективных сборах один праздник обычно обходится в 2 000–4 000 рублей с человека (52%), у 10% уходит до 1 000–2 000 рублей, еще 10% тратят около 5 000-7 000 рублей. Уложиться в 1 000 рублей обычно удается 14% опрошенных.

Что дарят коллегам 

Отмечая День рождения кого-то из коллег, в коллективах обычно скидываются на общий подарок (74%). В 13% случаев ограничиваются устными поздравлениями.

По мнению половины жителей ПФО (54%), лучший подарок — это сертификат на покупку в магазине или услугу. 30% респондентов с радостью приняли бы технику или гаджет, 21% — цветы, а 9% — что-нибудь креативное, например, футболку с надписью. При этом 30% опрошенных ответили, что были бы рады любому подарку. 

*В исследовании приняли участие более 2500 человек в возрасте 18-65 лет.

Большинство жителей Самары занимаются спортом
04 февраля 2026, 12:34
Большинство жителей Самары занимаются спортом
Желание улучшить физическую форму — главная мотивация для начала тренировок в январе — так ответили более половины респондентов (53%). Общество
137
Самарцы готовы потратить на весеннее обновление гардероба в среднем 12 000 рублей
04 февраля 2026, 11:37
Самарцы готовы потратить на весеннее обновление гардероба в среднем 12 000 рублей
Покупая вещи к весне, опрошенные обычно выбирают несколько площадок. Так, 50% покупают на онлайн-площадках, 48% — в торговых центрах. Общество
139
Самарцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 52400 рублей в месяц
04 февраля 2026, 10:10
Самарцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 52400 рублей в месяц
Топ-3 городов с максимальными ожиданиями к МРОТ возглавляет Москва: жители столицы считают справедливым минимальный размер оплаты труда в размере 63100 рублей. Общество
176
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
380
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
410
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
411
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1306
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
613
