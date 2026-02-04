Глава СК России держит на контроле расследование дела о промерзшем ветхом доме в Самаре

Подробности сообщили в региональном подразделении ведомства.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Канатном переулке губернской столицы. Информация об этом появилась ранее в соцсетях.



Здание барачного типа 1939 года постройки уже долгое время находится в непригодном состоянии. Физический износ конструкций превышает 70%. Из-за неисправности инженерных систем произошла коммунальная авария, в связи с чем на протяжении недели здание не отапливалось.



Это привело к промерзанию стен и образованию в квартирах повышенной влажности. В 2022 году строение было признано аварийным. Но до сих пор людям не предоставлено благоустроенное жилье. Более того – сроки расселения с 2025-го перенесены на 2030-й.



Председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. При этом должны быть учтены ранее озвученные в публичном пространстве доводы.



Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет 450Медиа.