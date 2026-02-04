В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика

В Кировском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 15:00, 58-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 (в условиях снегопада), осуществляя движение со стороны ул. Селекционная в направлении Конного проезда, в районе дома №133 по Зубчаниновскому шоссе, допустил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному. Пострадавший ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.