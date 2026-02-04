Я нашел ошибку
Главные новости:
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В Самарской области предложили изменить систему оплаты вывоза мусора

281
В Самарской области предложили изменить систему оплаты вывоза мусора

Городская дума Тольятти рассмотрела обращение об изменении системы оплаты услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) для многоквартирных домов. Сейчас расчет производят по площади жилья. Предлагается же начислять плату по числу жильцов, как это делают для жителей частных жилых домов.

Инициатива не нова. На уровне области его обсуждают уже второй год. Но чиновники пока окончательно не определились с тем, как именно должен произойти переход. Одним из камней преткновения стал действующий норматив (его считают устаревшим), вторым — правильное определение числа проживающих.

Тольяттинские депутаты обратили внимание еще на один аспект. Как говорится в сообщении парламента, большинство считают нецелесообразным форсировать переход до тех пор, пока не будет соответствующих расчетов, которые позволят понять, как это решение изменит плату для жителей, пишет Волга-Ньюс.

"Пока очевидно, что финансовая нагрузка может существенно увеличиться — прежде всего, для семей с детьми. Сумма за оплату услуги по вывозу ТКО в квитанции для квартиры площадью 50 кв. метров составляет порядка 300 рублей. Если за основу будет взят принцип начисления с количества людей, то сумма вырастет в 1,5 раза при трех проживающих на той же площади и в 2 раза для семьи из четырех человек. Все эти обстоятельства говорят в пользу того, что с обращениями о переходе на новую систему расчета стоит повременить", — отметили в думе.

В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
419
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
440
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
440
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1589
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
637
