По итогам 2025 года число социальных координаторов Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» превысило 60 человек.

«Социальные координаторы – это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов – это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить. Именно социальные координаторы на связи с ветеранами в любое время, предлагают защитникам и их родным новые возможности для самореализации в профессии, спорте, искусстве, патриотическом воспитании и других областях. И они сами искренне радуются каждому достижению своих героев, ведь это лучшее подтверждение тому, что они все делают правильно», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Социальные координаторы сопровождают ветеранов СВО и членов семей погибших героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, получить технические средства реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты.

Ярким примером такой работы является социальный координатор сектора по делам инвалидов из Самарской области Оксана Александровна Пушкина.

Успешный предприниматель с 22-летним стажем и активной гражданской позицией Оксана Пушкина решила посвятить свои силы и опыт помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

Окончив Самарскую государственную архитектурно-строительную академию и добившись успеха в бизнесе, Оксана Александровна считает своим долгом в сложный период для страны мобилизовать все возможности для помощи в тылу. Она адресно сопровождает матерей и жен ветеранов СВО, детей, людей старшего поколения и бойцов с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в ее работе – самый широкий круг вопросов: от содействия в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий до организации сложной медицинской реабилитации.

Она активно занимается организацией сбора и адресной доставки необходимой помощи – от продуктовых наборов и медикаментов для семей в тылу до специализированного снаряжения для бойцов на передовой.

Важной частью её миссии является налаживание системной психологической поддержки не только для самих ветеранов, но и для их близких, помогая преодолевать последствия стресса и тревоги.

Ее личная вовлеченность и профессиональный подход помогают подопечным не только получить заслуженные меры поддержки, но и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Работа таких людей, как Оксана Пушкина, превращает государственные меры поддержки и возможности фонда в жизненно важные результаты для каждого героя и члена его семьи, которые обратились за помощью.

Фото - Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»