В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода

3 февраля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Железнодорожном районе Самары, из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 21:25, 23-летний водитель автомобиля Lada Vesta, осуществляя движение по ул. Авроры, в районе д. 5 по ул. Волгина, в нарушении требований п. 10.1 ПДД РФ, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, допустил наезд на стоящий автомобиль Volkswagen, под управлением водителя - 22-летней женщины. После столкновения автомобиль Volkswagen отбросило на 18-летнего пешехода. Пострадавший пешеход госпитализирован.