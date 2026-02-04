Я нашел ошибку
Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода

3 февраля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали  11 человек. 

В Железнодорожном районе Самары, из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует:  в 21:25, 23-летний водитель автомобиля Lada Vesta, осуществляя движение по ул. Авроры, в районе д. 5 по ул. Волгина, в нарушении требований п. 10.1 ПДД РФ, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства,  допустил наезд на стоящий автомобиль Volkswagen, под управлением водителя  - 22-летней женщины.  После столкновения автомобиль Volkswagen отбросило на 18-летнего пешехода. Пострадавший пешеход госпитализирован.

Новости по теме
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
04 февраля 2026, 13:33
Позже представители регионального главка уточнили: медпомощь никому не потребовалась. Общество
ДТП произошло утром 3 февраля в  Большеглушицком районе.
03 февраля 2026, 19:33
В Самарской области столкнулись Mitsubishi и автоцистерна
ДТП произошло утром 3 февраля в  Большеглушицком районе. Происшествия
В Волжском районе столкнулись машины, пострадали два человека
03 февраля 2026, 13:02
В Волжском районе столкнулись машины, пострадали два человека
Бригадой скорой медицинской помощи оба водителя и пассажир отечественного автомобиля – мужчина 1958 года рождения – доставлены в медицинское учреждение. Происшествия
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
