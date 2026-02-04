Прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2026 года открыт до 16 марта

Заявки принимаются до 23:30 по московскому времени 16 марта.

Представить свои инициативы могут НКО, зарегистрированные не позднее 16 сентября 2025 года.

Качественно подготовить заявку поможет обучающая программа «Акселератор социальных изменений», где вместе с тренерами представители НКО смогут доработать свои идеи до уровня полновесных проектов. Также Фонд проведет несколько вебинаров.

Вся информация и ответы на основные вопросы по участию в конкурсе доступны на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

Итоги конкурса будут подведены в июне 2026 года, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.