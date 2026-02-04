Я нашел ошибку
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2026 года открыт до 16 марта

113
Прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2026 года открыт до 16 марта

Заявки принимаются до 23:30 по московскому времени 16 марта.

 Представить свои инициативы могут НКО, зарегистрированные не позднее 16 сентября 2025 года.

Качественно подготовить заявку поможет обучающая программа «Акселератор социальных изменений», где вместе с тренерами представители НКО смогут доработать свои идеи до уровня полновесных проектов. Также Фонд проведет несколько вебинаров. 

Вся информация и ответы на основные вопросы по участию в конкурсе доступны на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

 Итоги конкурса будут подведены в июне 2026 года, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
380
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
410
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
411
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1306
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
613
Весь список