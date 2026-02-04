Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей

В 2025 году средний размер вклада жителей Самарской области на Финуслугах составил 348,1 тыс. рублей, свидетельствует статистика финансового маркетплейса. Средний размер вклада в регионе по итогам 2025 года на 15,5% ниже, чем средний показатель в целом по России (412,0 тыс. рублей), свидетельствуют данные Финуслуг. Показатель рассчитывался по вкладам, оформленным на маркетплейсе Финуслуги.

Спрос на вклады существенно вырос. В 2025 году число вкладов, открытых жителями Самарской области на Финуслугах, выросло на 67%. Рост популярности вкладов произошел на фоне высоких процентных ставок. Средняя ставка по открытым на Финуслугах вкладам в 2025 году составила 19,85%, что выше среднего размера ключевой ставки за тот же период – 19,13%.

Максимальная ставка по промовкладу на Финуслугах составляет 27% годовых, которая действует для первого вклада.