Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области

78
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области

В преддверии Дня российской науки в Самарской области стартовала уникальная программа – научно-популярный маршрут «Крылья науки». Его первыми участниками стали молодые энтузиасты из детского Совета по туризму Самарской области.

Федеральное министерство науки и высшего образования высоко оценило инициативу регионального правительства Самарской области в развитии научно-популярного туризма. В декабре прошлого года Самарская область получила признание как лидер среди регионов России в сфере популяризации науки благодаря победе в конкурсе Всероссийского проектного акселератора, итоги которого подводились в ходе Международного форума-фестиваля «Студтуризм-2025» в Москве. Новый маршрут разработан и популяризируется в рамках инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Запуск программы стал возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и сотрудничеству министерства науки и министерства туризма региона.

Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области, отметил: «Данная инициатива дала возможность впервые объединить усилия университетов и бизнеса – ведущих туроператоров при создании маршрута. Наша цель – заинтересовать и привлечь в Самарскую область талантливую молодёжь, увлечённую наукой и технологиями».

Программа тура рассчитана на два дня и включает посещение ключевых образовательных учреждений и промышленных предприятий региона. Туристы отправятся в увлекательное путешествие по двум городам Самарской области – Самаре и Тольятти, чтобы познакомиться с историей становления и развития российской науки и техники.

У участников программы будет возможность посетить Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва и Поволжский государственный университет сервиса, а также увидеть производственные площадки известных предприятий, отражающих технологическое наследие региона. Открытие научно-популярного маршрута «Крылья науки» полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство»

«Уверена, такое путешествие станет важным этапом в формировании интереса молодых поколений к научной деятельности, откроет новые горизонты для профессионального роста и творчества, а также станет значимым вкладом в развитие научно-популярного туризма в Самарской области», – рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Во время визита в центр аддитивных технологий Самарского университета им. Королёва ребята узнали много интересного о современных технологиях производства деталей для двигателей летательных аппаратов. Так, доцент кафедры производства двигателей кандидат технических наук Вячеслав Алексеев подробно объяснил особенности новой методики обработки порошков, подчеркнув важность практических занятий и личного опыта. Анна Коровина, представитель детского совета по туризму, отметила высокую значимость таких инициатив для воспитания нового поколения специалистов: «Мероприятие развивает любознательность и открывает перспективы перед молодёжью, позволяя ближе соприкоснуться с наукой и технологиями будущего».

Организаторы провели итоговую встречу с участниками маршрута, чтобы обсудить их первые впечатления от программы и понять, что можно улучшить в содержательном плане. Все присутствующие отметили высокий уровень познавательности и заинтересованности ребят, а также огромный потенциал дальнейшего развития маршрутов подобного формата. Проект «Крылья науки» обещает стать одним из важных шагов в привлечении внимания молодого поколения к науке и технологиям, укрепляя позиции самарского региона как лидера инновационного и образовательного пространства страны.

Фото: Министерство туризма Самарской области

