В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей

Сейчас муниципальное предприятие ищет подрядную организацию. Информацию разместили на сайте госзакупок 3 февраля.

Начальная цена контракта составляет около 2,59 млн рублей. Привести в порядок кровлю здания трамвайно-троллейбусного управления на улице Коммунистической, 8 нужно в течение 30 дней с момента заключения соглашения.

Предусмотрены расходы на обустройство непосредственно покрытия, обрешетки с прозорами и мелких изделий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали/отлива, слуховых окон, желобов, металлической водосточной системы, снегозадержателя.

Также предстоит провести обработку водными растворами и наладить пароизоляцию.

Заявки на участие принимают до 11 февраля, итоги подведут в тот же день, пишет Самара-МК.