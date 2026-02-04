Я нашел ошибку
Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В СОУНБ представят книгу братьев Ионесовых о беседах с нобелевскими лауреатами
4 февраля 2026
11:50
4 февраля 2026
11:50
3 февраля 2026
10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026
10:31
380
2 февраля 2026
11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026
11:52
410
2 февраля 2026
11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026
11:32
411
30 января 2026
13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026
13:08
1306
30 января 2026
12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026
12:08
613
