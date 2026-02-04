Самарская область представила коллегам из других регионов модель успешной модернизации службы занятости

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область представила коллегам из других регионов модель успешной модернизации службы занятости

168
Самарская область представила коллегам из других регионов модель успешной модернизации службы занятости

Кадровый центр «Работа России» Самарской области провел практический семинар и День открытых дверей для представителей 29 регионов - будущих участников модернизации. Выступив в роли эксперта, Самарский регион, который одним из первых в стране завершил этот путь и стабильно входит в топ федерального рейтинга качества, раскрыл коллегам проверенную формулу успеха, доказавшую свою эффективность за три года работы в новом формате.

Семинар начался с экскурсии, где гости увидели наглядный результат внедрения единых стандартов: современные пространства в фирменном стиле и клиентоориентированную цифровую среду. Основой преобразований стала масштабная реорганизация и централизация сети, объединившая 28 территориальных центров. Это создало фундамент не только для оптимизации процессов, но и для системных инноваций.

Ключевым драйвером изменений стал переход к глубокой клиентоцентричности, где каждое решение принимается исходя из потребностей конкретных групп. Эта системная работа, которую ведет специальная рабочая группа из 103 специалистов, воплотилась в новых оригинальных сервисах, отмеченных на федеральном уровне. В их числе - победитель Всероссийского конкурса «Переезд под ключ», увеличивший приток молодых специалистов в область в 3,5 раза; комплекс мер «Работа для СВОих», занявший второе место в федеральном акселераторе; а также чат-бот «Василий», клубы для целевых аудиторий и сервисы арт-терапии. Особый интерес вызывает практика проведения кейс-чемпионатов, в рамках которых команды специалистов в режиме мозгового штурма создают новые продукты, такие как профориентационная игра в стиле градостроительного симулятора.

Для работодателей создана экосистема сервисов, включая популярную онлайн-площадку «Мое развитие» в мессенджере Телеграм для прямых эфиров с экспертами, а также возможность бесплатного размещения вакансий на hh.ru. В сфере профориентации реализуется комплексный подход: от тренинга «Выбирай профессию с умом» для школьников до тренинга «Не бойся сменить профессию» для взрослых, включая уникальную серию из 17 занятий «Выбор» по кластерам экономики региона.

Успех модернизации был бы невозможен без параллельной трансформации управления персоналом. Срок адаптации новых сотрудников удалось сократить до 2 месяцев, а текучесть кадров – в 1,5 раза, благодаря институту наставничества (148 наставников с 2023 года) и «Книге новичка». За три года 561 сотрудник прошел внешнее обучение в ведущих вузах страны, а система внутреннего оперативного обучения включает еженедельные методические дни. Оценка персонала, включая тестирование на платформе «Россия - страна возможностей», и запуск специального тренинга по профилактике выгорания позволили повысить мотивацию и объективность кадровых решений. Эффективность этой системы подтверждает и тот факт, что в 2025 году трое внутренних специалистов были назначены на руководящие должности.

Всю методологическую основу работы объединяет созданная на платформе «Битрикс» обширная «База знаний», включающая 46 формализованных сценариев мероприятий «под ключ» и более 25 инструкций и методических рекомендаций, что гарантирует единое высокое качество услуг на всей территории области. Эта система поддержания стандартов обеспечивает исполнение норматива деятельности на уровне 97,9%.

Итогом трехлетнего пути стали конкретные, измеримые результаты, выводящие регион в число лидеров: рост базы работодателей в 3,2 раза, двукратное сокращение времени закрытия вакансий и до 80% трудоустроенных участников СВО от числа обратившихся. Кадровый центр м.р. Кинель-Черкасский по итогам III квартала 2025 года был признан лидером рейтинга качества клиентского опыта среди 375 верифицированных центров РФ, а интегральный индекс клиентоцентричности Самарской области стабильно превышает 89 баллов.

«Практический семинар в Самаре наглядно доказал, что комплексная модернизация службы занятости - не бюрократическая реформа, а глубокая трансформация. Она превращает службу занятости из учреждения учёта безработицы в активного драйвера рынка труда и социально-экономического развития всего региона. Наш опыт - это готовое руководство к действию для коллег в процессе собственного преобразования», - резюмировал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
380
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
410
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
411
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1306
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
613
Весь список