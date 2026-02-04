Я нашел ошибку
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В Самарской области осужден пьяный виновник ДТП

161
В Самарской области осужден пьяный виновник ДТП

В конце прошлого года, на девятом километре автомобильной дороги «Подъезд к городу Самары М5-Урал», вблизи пгт. Петра-Дубрава произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 46-летнего водителя автомобиля Chevrolet Niva. Как установлено сотрудниками Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району, житель областного центра не справился с управлением автомобиля и допустил его съезд в кювет. Во время ДТП никто не пострадал.  

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во время общения с водителем выявили у него признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а его автомашину поместили на специализированную стоянку. В ходе проверки по информационным базам полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Должных выводов для себя мужчина не сделал и спустя некоторое время вновь преступил закон.

Отделом дознания  ОМВД России по Волжскому району расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении нарушителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные в процессе дознания, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.

