В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявил о старте предварительной регистрации на участие в сезоне 2026 года для жителей Самарской области. К нему могут присоединиться педагоги, управленцы, студенты и учащиеся 9-11 классов. На этом этапе участникам откроется доступ к цифровым сервисам проекта.

Участники, которые пройдут предварительную регистрацию, получат доступ к цифровой экосистеме проекта «Флагманы образования». В ней собраны сервисы, направленные на профессиональное развитие: «Библиотека контента» и «Каталог возможностей»:

·       «Библиотека контента» – образовательные курсы от ведущих экспертов, методические разработки, образовательные кейсы и аналитика – все, что помогает педагогам, управленцам и студентам идти в ногу со временем, осваивать новые подходы и находить вдохновение для собственного роста. Участникам будут доступны обучающие материалы по нескольким направлениям: государственной политике, проектной деятельности, командообразованию, наставничеству и другим;

·        «Каталог возможностей» – персональный гид по развитию, росту и новым горизонтам, в котором представлена подборка конкурсов, грантов, стажировок, форумов, образовательных программ и других инициатив от партнёров проекта. Например, образовательный курс по медиа, который поможет педагогам научиться использовать новые медиатехнологии в работе и говорить с аудиторией на одном языке.

«Участие в проекте «Флагманы образования» дает возможность не только продемонстрировать свои компетенции, но и получить новые полезные навыки от ведущих экспертов, изучить лучшие практики и наметить вектор дальнейшего развития. Новый сезон мы решили начать с предварительной регистрации, чтобы познакомить участников с цифровой экосистемой проекта. Это позволит каждому участнику из Самарской области выстроить индивидуальную траекторию развития  от оценки сильных сторон до поиска новых возможностей для самореализации», – прокомментировал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Жители Самарской области могут подать заявку на предварительную регистрацию на сайте проекта https://flagmany.rsv.ru/. Информация о начале регистрации в конкурсные треки появится позднее.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированных, подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

