В России в феврале проведут всероссийскую перепись воробьев

В России с 7 по 15 февраля пройдет всероссийская перепись воробьев. Об этом 4 февраля сообщила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.

«Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторых по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению. Ближайшая акция — с 7 по 15 февраля 2026 года», — рассказала Мостовая «РИА Новости».

Она отметила, что участие в акции принимают домовый и полевой воробей, а мониторинг необходим из-за сокращения численности домового воробья во многих странах, пишут "Известия".

«Очевидно, что без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись», — добавила эксперт.

Фото: Дильдина Светлана