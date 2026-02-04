Дом дружбы народов Самарской области отмечает юбилей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дом дружбы народов Самарской области отмечает юбилей

157
Дом дружбы народов Самарской области отмечает юбилей

Дом дружбы народов Самарской области отмечает 25-летие со дня своего открытия. Юбилейная дата знаменует четверть века успешной работы по укреплению межнационального мира и развитию культурного диалога в одном из самых многонациональных регионов Приволжского федерального округа.

Учреждение начало свою деятельность в январе 2002 года в здании с богатой и символичной историей на улице Воронежской – бывшем Доме культуры «Родина», построенном в 1943 году. Здесь легендарная Безымянка – рабочий район и опорный тыл – праздновала свои трудовые и боевые победы. Эта преемственность подчёркивает, что традиции народного единства, взаимопомощи и созидательного труда, заложенные в годы Великой Отечественной войны, нашли новое воплощение в современности.

Ежегодно под эгидой Дома дружбы народов проводится свыше 200 мероприятий, включая   конференции, образовательные и патриотические проекты, фестивали,   дни национальных культур. Эта системная работа способствует укреплению общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия.

За 25 лет работы Дом дружбы народов Самарской области подтвердил свою ключевую роль как главной площадки межнационального диалога. Сегодня это востребованный центр, объединяющий представителей более 120 национальностей, способствующий укреплению единства российской нации, созданию пространства для взаимного уважения, понимания и дружбы между всеми народами самарского края.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
380
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
410
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
411
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1306
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
613
Весь список