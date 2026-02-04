Дом дружбы народов Самарской области отмечает юбилей

Дом дружбы народов Самарской области отмечает 25-летие со дня своего открытия. Юбилейная дата знаменует четверть века успешной работы по укреплению межнационального мира и развитию культурного диалога в одном из самых многонациональных регионов Приволжского федерального округа.

Учреждение начало свою деятельность в январе 2002 года в здании с богатой и символичной историей на улице Воронежской – бывшем Доме культуры «Родина», построенном в 1943 году. Здесь легендарная Безымянка – рабочий район и опорный тыл – праздновала свои трудовые и боевые победы. Эта преемственность подчёркивает, что традиции народного единства, взаимопомощи и созидательного труда, заложенные в годы Великой Отечественной войны, нашли новое воплощение в современности.

Ежегодно под эгидой Дома дружбы народов проводится свыше 200 мероприятий, включая конференции, образовательные и патриотические проекты, фестивали, дни национальных культур. Эта системная работа способствует укреплению общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия.

За 25 лет работы Дом дружбы народов Самарской области подтвердил свою ключевую роль как главной площадки межнационального диалога. Сегодня это востребованный центр, объединяющий представителей более 120 национальностей, способствующий укреплению единства российской нации, созданию пространства для взаимного уважения, понимания и дружбы между всеми народами самарского края.