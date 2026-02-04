В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник

В полицию за помощью обратился работник одного из медицинских центров. Мужчина сообщил полицейским, что, будучи уверенным в необходимости задекларировать имеющие денежные средства, он передал неизвестным лицам свыше 4 млн рублей и иностранную валюту.

Полицейские установили: в конце января житель Самарской области получил сообщение в мессенджере «Телеграм»: его добавили в группу и попросили прислать код из SMS — якобы для подтверждения трудового стажа. Так злоумышленники получили доступ к его аккаунту. На следующий день позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который сообщил, что от его имени оформили доверенность на распоряжение имуществом и счетами. Чтобы «обезопасить» сбережения, жертве внушили необходимость «задекларировать» деньги и перевести их на «безопасный счёт». Для дальнейшего общения жертву убедили установить приложение, где мошенники уже представлялись сотрудниками правоохранительных органов. По указанию незнакомцев мужчина отдавал денежные средства курьерам и переводил на различные банковские счета. Когда все деньги оказались у мошенников, они прекратили общение с жертвой, а мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как не стать жертвой:

Никогда не сообщайте коды из SMS посторонним — это прямой доступ к вашим аккаунтам и счетам. Не верьте звонкам от «сотрудников госорганов», которые требуют срочно перевести деньги или установить приложения. Настоящие ведомства не работают таким образом. Проверяйте информацию: если вам говорят о «угрозе» для счетов, позвоните в свой банк по официальному номеру (указанному на карте или сайте) и уточните детали. Не устанавливайте приложения по указанию незнакомцев — даже если они называют их «официальными». Обсуждайте подозрительные ситуации с близкими: иногда свежий взгляд помогает распознать обман.

Помните: главная цель мошенников — вызвать панику и заставить действовать быстро, не раздумывая. Остановитесь, проверьте факты и не поддавайтесь на давление!

Если вы столкнулись с подобным — немедленно обратитесь в банк и полицию.