В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник

176
В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник

В полицию за помощью обратился работник одного из медицинских центров. Мужчина сообщил полицейским, что, будучи уверенным в необходимости задекларировать имеющие денежные средства, он передал неизвестным лицам свыше 4 млн рублей и иностранную валюту.

Полицейские установили: в конце января житель Самарской области получил сообщение в мессенджере «Телеграм»: его добавили в группу и попросили прислать код из SMS — якобы для подтверждения трудового стажа. Так злоумышленники получили доступ к его аккаунту. На следующий день позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который сообщил, что от его имени оформили доверенность на распоряжение имуществом и счетами. Чтобы «обезопасить» сбережения, жертве внушили необходимость «задекларировать» деньги и перевести их на «безопасный счёт». Для дальнейшего общения жертву убедили установить приложение, где мошенники уже представлялись сотрудниками правоохранительных органов. По указанию незнакомцев мужчина отдавал денежные средства курьерам и переводил на различные банковские счета. Когда все деньги оказались у мошенников, они прекратили общение с жертвой, а мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как не стать жертвой:

  1. Никогда не сообщайте коды из SMS посторонним — это прямой доступ к вашим аккаунтам и счетам.
  2. Не верьте звонкам от «сотрудников госорганов», которые требуют срочно перевести деньги или установить приложения. Настоящие ведомства не работают таким образом.
  3. Проверяйте информацию: если вам говорят о «угрозе» для счетов, позвоните в свой банк по официальному номеру (указанному на карте или сайте) и уточните детали.
  4. Не устанавливайте приложения по указанию незнакомцев — даже если они называют их «официальными».
  5. Обсуждайте подозрительные ситуации с близкими: иногда свежий взгляд помогает распознать обман.

Помните: главная цель мошенников — вызвать панику и заставить действовать быстро, не раздумывая. Остановитесь, проверьте факты и не поддавайтесь на давление!

Если вы столкнулись с подобным — немедленно обратитесь в банк и полицию.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ
04 февраля 2026, 10:44
МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ
Мошенники присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый ресурс. Там предлагается пройти тест, чтобы оценить шанс на списание долгов. Криминал
144
В Самарской области мошенники обманывают репетиторов
03 февраля 2026, 13:43
В Самарской области мошенники обманывают репетиторов
В социальных сетях жертвы обмана рассказывают, что неизвестные под видом учеников или их родителей записываются на занятие, а после отправляют ссылку для... Криминал
324
Жителя Самарской области обманули на полмиллиона
03 февраля 2026, 11:03
Жителя Самарской области обманули на полмиллиона
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником... Криминал
319
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
380
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
410
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
411
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1306
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
613
Весь список