Главные новости:
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами
В США дрессированная выдра помогла в поисках пропавших людей
Сборная Самарской области вышла в финал всероссийского турнира по баскетболу
Бывший замглавы самарского управления Росгвардии получил УДО по делу о взятках
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
В США дрессированная выдра помогла в поисках пропавших людей

В США дрессированная выдра помогает поисковым отрядам находить пропавших людей и вещественные доказательства под водой. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Издание сообщает, что азиатская короткопалая выдра по кличке Сплэш работает с организацией Peace River Search and Rescue, которая является единственной в мире, где этих животных обучают подобным миссиям.

По словам руководителя группы Майкла Хадселла, сначала для поисков используется собака, которая определяет район, а затем выдру отправляют под воду для точного обнаружения цели.

«Он (Сплэш — Ред.) ныряет, находит объект, возвращается и сообщает нам, а потом ведет нас к находке», — пояснил Хадселл.

По данным телеканала, Сплэш уже участвовал в 27 поисковых операциях по всей стране и шесть раз успешно находил искомое. В понедельник животное было задействовано в Пенсаколе при поисках 37-летней Робин Уитмайр, которая позже была найдена живой в другом месте, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана

