В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «кешбэком» за покупки

В России мошенники стали предлагать «кешбэк» за покупки на маркетплейсах. Об этом 6 января сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, в феврале злоумышленники рассылают сообщения с текстом о якобы полученном 15% кешбэка, предлагая перейти по ссылке для активации. Схема нацелена на активных покупателей онлайн-платформ.

Ссылка ведет на сайт-клон банка или маркетплейса, где пользователей просят ввести логин, пароль и СМС-код, после чего данные попадают к мошенникам для последующего хищения средств.

Для защиты от подобных атак в МВД рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, а заходить в банк или на маркетплейс только через официальные приложения или сайты, набранные вручную. Тем, кто уже перешел по ссылке и ввел данные, советуют срочно сменить пароли, отключить привязанные карты и обратиться в банк.