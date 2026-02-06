Я нашел ошибку
Главные новости:
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «кешбэком» за покупки

В России мошенники стали предлагать «кешбэк» за покупки на маркетплейсах. Об этом 6 января сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, в феврале злоумышленники рассылают сообщения с текстом о якобы полученном 15% кешбэка, предлагая перейти по ссылке для активации. Схема нацелена на активных покупателей онлайн-платформ.

Ссылка ведет на сайт-клон банка или маркетплейса, где пользователей просят ввести логин, пароль и СМС-код, после чего данные попадают к мошенникам для последующего хищения средств.

Для защиты от подобных атак в МВД рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, а заходить в банк или на маркетплейс только через официальные приложения или сайты, набранные вручную. Тем, кто уже перешел по ссылке и ввел данные, советуют срочно сменить пароли, отключить привязанные карты и обратиться в банк.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Новости по теме
Мошенники «задекларировали» сбережения у 79-летней жительницы Самары
05 февраля 2026, 11:06
Мошенники «задекларировали» сбережения у 79-летней жительницы Самары
Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения – порядка двухсот тысяч рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее... Криминал
318
МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ
04 февраля 2026, 10:44
МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ
Мошенники присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый ресурс. Там предлагается пройти тест, чтобы оценить шанс на списание долгов. Криминал
373
В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник
04 февраля 2026, 10:28
В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник
Чтобы «обезопасить» сбережения, жертве внушили необходимость «задекларировать» деньги и перевести их на «безопасный счёт». Криминал
446
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
299
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
227
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
468
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
413
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
413
