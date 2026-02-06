Самарская область присоединилась к рекорду России на Слете послов гостеприимства

Представители 64 регионов страны приняли участие в установлении рекорда России, который был зафиксирован в рамках Слета послов гостеприимства «Единство народов России» в Смоленске. Выпускники проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – от Калининграда до Сахалина – одновременно исполнили знаменитую песню «Катюша», создав живой символ сплоченности страны. Самарскую область на Слете представила посол гостеприимства региона, автор туристического проекта «В гости», экскурсовод по Самарской области, национальному парку «Самарская Лука» и Жигулевскому заповеднику Ольга Лодочникова.

В Слете «Единство народов России» приняли участие представители администрации городов, блогеры, туроператоры, активные участники сообществ проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей», в том числе выпускники и эксперты проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ», которые через культуру, традиции и современные форматы рассказывают о регионах России.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создает не только образовательные программы и конкурсы, но и сильные профессиональные сообщества. Мастера и послы гостеприимства – это талантливые, неравнодушные и увлеченные люди, которые по всей нашей огромной стране дарят своим гостям тепло, раскрывают характер регионов и вдохновляют путешествовать по России. На Слете в Смоленске они представили свои субъекты так, как умеют только те, кто искренне любит свое дело и свою землю. Отдельные слова благодарности – музею «Смоленская крепость», «Мастерской гостеприимства», а также участникам и экспертам проектов Президентской платформы за идею, масштаб и реализацию этого события. Такие инициативы – лучший способ увидеть и почувствовать настоящую, многогранную и гостеприимную Россию», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Регистрация рекорда прошла у подножия башни Громовой Смоленской крепостной стены. Под живую музыку фольклорного ансамбля «Карагод» сотрудники и друзья музея в нарядах, отражающих историю Смоленской земли с IX по XX век, а также послы и мастера гостеприимства в национальных костюмах своих регионов сформировали единый хоровод. Выбор произведения был символичным: песня «Катюша» написана на слова Михаила Исаковского, уроженца Смоленской области. Зафиксированный результат подтвердил федеральный арбитр Международного агентства Интеррекорд: Official Excellence и Реестра рекордов России Юрий Черных: это самое массовое одновременное исполнение песни представителями субъектов Российской Федерации.

Самарскую область на Слете послов гостеприимства «Единство народов России» представила посол гостеприимства региона, автор туристического проекта «В гости», экскурсовод по Самарской области, национальному парку «Самарская Лука» и Жигулевскому заповеднику, победитель конкурса «Проводники смыслов», эксперт по сельскому и экотуризму Ольга Лодочникова. Она рассказала гостям слета о Самарской области, которая в 2026 году отмечает знаменательную дату – 175 лет со дня образования. В ходе презентации было показано, насколько многогранен регион и какой путь он прошел в своем историческом развитии: от края кочевников – к крупнейшему центру хлеботорговли и сельского хозяйства России, а с XX века – к одному из ведущих промышленных регионов страны, известному авиационной, космической и автомобильной отраслями.

Традиционный костюм посла был представлен как собирательный образ самарской горожанки – купчихи и мещанки, вышедшей из крестьянской среды конца XIX века. В качестве элемента народного промысла был показан максимовский кушак – традиционное изделие, технология ткачества которого сегодня возрождается в Богатовском районе Самарской области.

Ольга Лодочникова провела интерактивную викторину и рассказала о происхождении названий ключевых городов региона – столицы Самары, Сызрани и Тольятти, который до 1964 года носил название Ставрополь. Гостей также познакомили с историей Жигулевских гор и Самарской Луки – одного из красивейших мест на Волге, вдохновлявшего художников, поэтов и писателей. Отдельно было отмечено, что Илья Репин прославил Жигулевские горы на весь мир, изобразив их на знаменитой картине «Бурлаки на Волге». В интерактивной части программы гости исполнили задорную песню «Самара-городок», а также посетили творческий мастер-класс по изготовлению степного коня из джута, во время которого посол рассказала о развитии конного и экотуризма в Жигулевских горах.

«Счастлива вносить свой вклад в развитие проектов Президентской платформы «Россия –страна возможностей». Слет послов гостеприимства – это возможность показать, насколько огромна и едина наша страна. Мастера гостеприимства из разных регионов наглядно демонстрируют единство народов России через истории и творчество. Большая благодарность организаторам за создание гостеприимного пространства, в котором можно было рассказать о своей родной Самарской области и пригласить всех в гости! Давайте чаще ездить к друг другу в гости, ведь это так объединяет и вдохновляет!» – поделилась участник Слета послов гостеприимства «Единство народов России» из Самарской области Ольга Лодочникова.

Программа Слета продолжилась Парадом регионов России: смоленская молодежь сопровождала делегацию с флагами всех субъектов-участников от башни Громовой до площади Ленина. На главной сцене города каждая команда представила визитную карточку своего региона, рассказав о его уникальной идентичности и туристической привлекательности.

Слет послов гостеприимства «Единство народов России» стал одним из ключевых событий Года единства народов России и заложил основу для дальнейшего сотрудничества регионов, профессиональных сообществ и туристической индустрии.

Организатором национального рекорда, который был зафиксирован в рамках Слета послов гостеприимства, приуроченного к Году единства народов России, выступил Музей «Смоленская крепость». Соорганизатором события стала АНО «Мастерская гостеприимства» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Правительства Смоленской области и Центра развития туризма Смоленской области.