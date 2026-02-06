Володин опубликовал опрос о платных услугах в школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о платных услугах в школе в своем канале в мессенджере MAX.

Подписчикам канала предлагается ответить на вопрос, сталкивались ли они с платными услугами в школах. Среди вариантов ответа – "да" и "нет".

По словам спикера Госдумы, люди обращаются в связи с навязыванием платных услуг в школах, Так, некоторые родители сообщают о необходимости покупать дополнительные функции в электронных дневниках и доступ к ним, а также оплачивать комиссию за пополнение карты для питания школьников, пишет Смотрим.