С 1 сентября текущего года в России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра транспортных средств, соответствующий проект постановления подготовлен к внесению в правительство. Об этом 6 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Изменения в контроле за проведением техосмотра подготовили в МВД РФ, инициатива предусматривает отключение недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра без одобрения Союза страховщиков. Это должно позволить быстрее останавливать аферы с недействительными диагностическими картами, отмечается в заметке.

Также изменения позволят операторам техосмотра проверять, используется ли автомобиль в такси (через систему ФГИС «Такси»). Это необходимо, чтобы перевозчики не уклонялись от прохождения техосмотра, который для автомобилей такси нужно проводить дважды в год.

Кроме того, проектом планируется дать автовладельцам возможность представить оператору техосмотра выписку из электронного реестра транспортных средств, содержащую расширенный перечень сведений о машине, а не только СТС или ПТС.