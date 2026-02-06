Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году

В середине 2025 года Минцифры в партнёрстве с компанией hh.ru запустило на Госуслугах платформу по добровольному подтверждению ИТ-компетенций. Более 100 тыс. человек успешно прошли тестирование по разным направлениям более 184 тыс. раз.
Где проект был наиболее востребован
- Москва — 64,2 тыс. успешных прохождений
- Санкт-Петербург — 20,8 тыс. успешных прохождений
- Московская область — 5,9 тыс. успешных прохождений
Кто чаще всего подтверждал свои навыки
- —71% — ИТ-специалисты
- —16% — студенты
- —13% — не работают по ИТ-специальности
Какие навыки можно подтвердить на платформе
Для подтверждения на платформе доступен 21 ИТ-навык — языки программирования и теоретические компетенции, наиболее востребованные в отрасли. Материалы актуализируются с помощью бета-тестирования, в процесс включены специалисты ведущих ИТ-компаний и вузов.
Использование платформы — абсолютно бесплатное. По итогам тестирования можно получить сертификат, который станет дополнительным подтверждением компетенции при устройстве на работу. Он будет доступен на Госуслугах.
Самые популярные направления
- — Языки программирования: Python, SQL, C#
- — Теоретические ИТ-компетенции: API, HTML, Linux