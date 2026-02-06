В Самарском политехе создали натуральные сублимационные снеки из ягод и фруктов

Я нашел ошибку
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Студенты высшей биотехнологической школы Самарского политеха Анастасия Портнова, Ангелина Зайцева, Яна Пальгова и Виктория Родионова разработали сублимационные снеки для здорового питания из ягодного и фруктового сырья – в них полностью отсутствуют сахар, консерванты, красители и искусственные добавки. Руководитель проекта – кандидат технических наук Динара Игнатова.

Полезные и натуральные продукты быстрого потребления на современном рынке питания пользуются спросом. Из-за низкого уровня потребления овощей и фруктов намечается дефицит полезной и натуральной пищи.

Политеховцы попробовали сделать снеки из пюре тыкв и яблок с помощью метода сублимационной (лиофильной) сушки. Речь идёт об удалении влаги из сырья в условиях вакуума с сохранением структуры, натурального вкуса и аромата исходного продукта. Сначала ягоды и фрукты замораживают до очень низких температур, потом помещают в вакуумную камеру, удаляя жидкость методом возгонки. Сублимационные снеки обладают высокой пищевой и биологической ценностью. В них сохраняются витамины, пищевые волокна, антиоксиданты и минеральные вещества.

«Наш продукт отличается низкой калорийностью, - говорит руководитель проекта. - Его могут использовать в рационе люди, придерживающиеся принципов здорового питания, а также в детском и спортивном питании. Уникальность разработки – в ягодном и фруктовом пюре, что позволяет формировать снеки с однородной структурой и заданными органолептическими характеристиками. Наш подход открывает возможности для создания различных вкусовых и функциональных комбинаций, адаптированных под потребности разных групп потребителей».

Разработчики утверждают, что по сравнению с традиционными снеками и сушёными фруктами их продукт не подвергается высокотемпературной обработке или жарке, не содержит сахара и жиров, а также обладает более высокой степенью сохранности полезных веществ и увеличенным сроком хранения.

Есть намерение продолжить научно-исследовательскую работу по совершенствованию технологии производства и расширению линейки сублимационных снеков на базе Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

