Эксперт предупредил об опасности хранения домашней аптечки в холодильнике

Хранение домашней аптечки в холодильнике может сделать лекарства опасными для человека. Об этом 9 февраля рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в беседе с «Газетой.Ru».

«Для целого ряда лекарственных средств охлаждение, а особенно заморозка, не только не улучшает сохранность, но и напрямую ведет к потере их терапевтических свойств и даже к образованию опасных для здоровья продуктов распада», — предупредил эксперт.

Он напомнил, что ознакомиться с условиями хранения можно в инструкции к лекарству. Рекомендации разрабатываются производителем и являются индивидуальными для каждого препарата.

Условия внутри холодильной камеры сочетают в себе как низкие температуры, так и высокую влажность. При хранении препаратов без герметичной упаковки они могут отсыреть. Особенно критично такое воздействие на таблетки, некоторые мази, порошки и капсулы, для которых недопустимо нахождение в таких условиях, пишут "Известия".

«Низкая температура часто приводит к кристаллизации и выпадению в осадок сахаров и других компонентов, что делает невозможным точное дозирование. Жидкие экстракты и настойки могут помутнеть и изменить свои свойства. Кроме того, не стоит хранить лекарственные средства рядом с пищевыми продуктами, выделяющими воду и сильные запахи (овощи, фрукты, рыба), так как это негативно сказывается на качестве препаратов», — рассказал Панов.