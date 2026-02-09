Пожар в Алексеевском районе: огнем объяты 120 квадратных метров

Сегодня, 9 февраля в 07:00 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Самовольно-Ивановка.

Дежурный караул на двух пожарных автомобилях-автоцистернах выехал к месту вызова.

По прибытии было установлено, что горят дом и надворные постройки на площади 120 квадратных метров.

На тушение были поданы 2 ствола «Б», 1 ствол «Курс-8», создано звено газодымозащитной службы.

В 07:45 зафиксирована локализация пожара, в 08:15 – объявлена ликвидация открытого горения, в настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций.

Погибших, пострадавших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"