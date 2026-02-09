Утром в понедельник 9 февраля Самара встала в глухую пробку

Утром в понедельник, 9 февраля, самарские дороги сковали огромные заторы. Около девяти утра пробки в городе достигли девяти баллов.

Стояло движение в том числе и на крупных магистралях. В том числе на Московском шоссе.

«Ехала семь остановок около часа. Пешком было бы быстрее, наверное. Сильно опоздала на работу…Мои попутчики, кто сел в автобус раньше меня, жаловались, что их путь на работу уже подходил к двум часам. Ужас просто! Будто первый раз снег пошел — и все удивились и растерялись: и дорожные службы, и автомобилисты», — посетовала жительница Самары Ольга.

Такая же печальная картина была и на других проезжих частях, пишет 63.ру.

«Из Зубчаниновки выезжала час! Все стоит, аварии кругом, большегрузы в горку подняться не могут. На Московское шоссе даже не стала соваться, но и Физкультурная-Победы-Гагарина тоже стояли плотно. Как оказалось, к снегопадам не только коммунальщики иногда не готовы, но и сами водители напрочь забывают ПДД зимой», — поделилась своим мнением Наталья (она ездит на своей машине).