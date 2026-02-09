Я нашел ошибку
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности

На базе местного кадрового центра «Работа России» работает площадка «Сердце воина», ставшая для защитников Отечества точкой притяжения и комплексной поддержки после возвращения к мирной жизни.

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах региона на базе территориальных кадровых центров «Работа России» созданы и действуют центры помощи «Сердце воина». Здесь ветераны могут получить как психологическую помощь, так и практическую помощь в обучении и трудоустройстве.  Такой подход делает «Сердце воина» удобной и эффективной площадкой, где участники СВО и их близкие могут последовательно получить весь спектр поддержки.

Поддержка участников СВО в Исаклинском районе ведется по всем направлениям. Об этом заявил врио первого заместителя главы муниципального образования Александр Иванов«Наша основная задача — оперативно решать бытовые проблемы, помогать в обустройстве и ремонте тем, кто вернулся. При этом мы поддерживаем связь и с теми, кто остается на передовой, ежемесячно отправляя гуманитарную помощь. Площадка «Сердце воина» играет здесь ключевую роль: она позволяет собрать всех воедино, выяснить потребности каждого и сделать так, чтобы ни один ветеран не потерялся в мирной жизни».

Эффективность работы центра «Сердце воина» в Исаклинском районе строится на индивидуальном подходе к каждому обратившемуся. В сложных ситуациях специалисты ищут нестандартные, но оптимальные решения.

В молодости ветеран спецоперации Иван Егоров работал водителем и формовщиком железобетонных изделий. Имея за плечами опыт участия в боевых действиях в Грузинской кампании 1998 года, вернулся к мирной жизни, создал семью, стал многодетным отцом и открыл собственную небольшую пилораму. На СВО ветеран ушел в ноябре 2023 года по зову сердца. В мае 2024-го был вынужден демобилизоваться по состоянию здоровья – перенес инфаркт на ногах, а до того — ранение и контузию.

Специалисты кадрового центра, проанализировав его уникальный случай — прежний предпринимательский опыт, столярные навыки и необходимость щадящего режима работы, — предложили нестандартный путь. Было решено помочь ветерану вывести его дело на новый уровень. Для оформления самозанятости ему выделили единовременную социальную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти средства позволили приобрести современное оборудование для столярной мастерской, которое снижает физические нагрузки и повышает производительность.

«Когда вернулся, столкнулся с тем, что из-за состояния здоровья не устроиться по найму. Но в Кадровом центре не стали искать шаблонных вариантов, — рассказывает Иван Егоров. — Специалисты внимательно изучили мой опыт, увидели, что у меня есть навыки и было свое дело, предложили оформить самозанятость и выплатили средства на покупку оборудования. Эта поддержка вернула мне уверенность».

Сегодня Иван Егоров вместе с сыновьями снова готовит пиломатериалы для строительства бань и приусадебных построек, обеспечивая семью и обретая новый жизненный ритм в мирное время.

Психологическая поддержка является неотъемлемой частью комплексной помощи центра «Сердце воина». Психолог Исаклинского комплексного центра социального обслуживания Ирина Трошкина, работающая на площадке, выделяет ключевые направления: «Основная работа связана с возвращением к мирной жизни. Мы помогаем справляться с эмоциональным истощением, налаживать супружеские и детско-родительские отношения. Важно понимать, что трудоустройство — это один из основных этапов адаптации. Когда человек занят делом, работой и хобби, у него меньше времени и поводов замыкаться в себе, он возвращает себе ощущение цели и нормального ритма жизни».

Руководитель территориального кадрового центра Исаклинского района Светлана Евграфова отметила: «Придать уверенность в завтрашнем дне, полноценно включиться в мирную жизнь, чувствовать себя востребованным — это наша основная задача. И площадка «Сердце воина» помогает усилить эту помощь и поддержку. В прошлом году мы оказали содействие в трудоустройстве всем участникам СВО, которые к нам обратились. Члены семей участников спецоперации прошли обучение по национальному проекту «Кадры». Наиболее востребованные направления обучения – специалисты технике безопасности, по охране труда и кадровому администрированию».

Получить подробную информацию обо всех услугах кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале «Работа России», по телефону единого контакт-центра 8 (800) 302-15-44, а также при личном обращении в территориальный кадровый центр вашего города или района.

Фото – Минтруд Самарской области

