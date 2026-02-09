Почта России выпустила марки с изображением палехской лаковой миниатюры

Почта России выпустила марки, посвящённые палехской лаковой миниатюры. В салехской лаковой миниатюрыерию «Декоративно-прикладное искусство России» вошли произведения из собрания Музея палехского искусства.

На марках - знакомые и любимые сюжеты: шкатулка «Кругом опята - дружные ребята», пудреница «У речки», брошь «Снегурочка» и пудреница «Свет мой, зеркальце, скажи…». Авторы этих образов - легендарные художники села-академии Нина Лопатина, Калерия Кукулиева, Иван Маркичев, Николай Лопатин.

Приобрести марки можно в Палехе и в Иванове, пишет Ивтелерадио.

Фото: администрация Ивановской области