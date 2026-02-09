Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге

Госавтоинспекторы Челно-Вершинского района проявили отзывчивость и профессионализм, оказав помощь водителю, оказавшемуся в затруднительном положении на зимней дороге.

Начальник Госавтоинспекции Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Рустам Мингулов и старший инспектор по безопасности дорожного движения Рамис Галеев, находясь на маршруте патрулирования, заметили на обочине автомобиль, водитель которого не мог самостоятельно выехать из глубокого снега.

Оценив ситуацию, сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно оказали мужчине помощь, взяв из патрульной машины лопату и расчистив снег.

После нескольких минут совместных усилий автомобиль удалось освободить из снежного плена.

Водитель выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за своевременную помощь и проявленное неравнодушие, а госавтоинспекторы, в свою очередь, вернулись на маршрут патрулирования.