Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев

В Самаре стартовал первый этап Всероссийского конкурса юных исследователей «Универсум». Проект реализуется Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева в партнерстве с МДЦ «Артек» и открывает школьникам возможность пройти путь от онлайн-отбора до тематической смены в одном из ведущих детских центров страны.

К участию приглашаются учащиеся 8–10 классов из Самары, Самарской области и других регионов России. Конкурс ориентирован на школьников, которые хотят попробовать себя в исследовательской деятельности, научиться работать с информацией, создавать научно-популярные тексты и выступать перед экспертной аудиторией.

«Универсум» охватывает ключевые гуманитарные направления: русский и английский языки, литературу, историю и психологию. Участники не только проверяют уровень своих знаний, но и выполняют проекты в современных форматах, востребованных в образовательной и медиасреде.

От тестирования — к «Артеку»

Первый этап конкурса проходит в онлайн-формате с 1 февраля по 31 марта 2026 года. Участникам предстоит пройти тестирование по русскому и английскому языкам, литературе и истории на официальном сайте «Универсума».

Второй этап, который состоится с 1 апреля по 10 июня 2026 года, предполагает выполнение научно-исследовательского проекта по одному из направлений: лингвистика (русский или английский язык), литературоведение, психология или история. Проекты выполняются в нескольких форматах: лонгрид, графический научно-популярный постер и видеовизитка.

Третий этап пройдёт с 10 по 20 июля 2026 года на базе Самарского университета им. Королева. Победители второго этапа примут участие в очном (с применением дистанционных технологий) образовательном интенсиве под руководством преподавателей Социально-гуманитарного института.

Финалом конкурса станет тематическая смена в МДЦ «Артек», которая состоится в сентябре 2026 года.

Самарцы — в числе лидеров

Самарские школьники традиционно активно участвуют в конкурсе и выходят в финал. Для старшеклассников региона участие в «Универсуме» — это шанс заявить о себе на всероссийском уровне, получить дополнительные баллы при поступлении в Самарский университет им. Королева и заранее познакомиться с возможностями обучения в одном из крупнейших вузов региона.

Победителей ждет не только образовательная смена в «Артеке», но и публикация работ в научно-популярном журнале, уникальный мерч проекта и дополнительные возможности для дальнейшего образовательного маршрута.