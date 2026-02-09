Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

С 9 по 15 февраля в библиотеках Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы будут проходить Дни книгодарения, приуроченные к общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

В программе – акция с бесплатной выдачей книг «Литприют», где можно будет ознакомиться с книгами в упаковке и с описанием, а затем сразу забрать понравившуюся с собой, пространство для обмена книгами, открытками, постерами, виниловыми пластинками и настольными играми, творческие мастер-классы, квесты, квизы, викторины.

Программу мероприятий акции «Дарите книги с любовью» в филиалах Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы смотрите на сайте: https://smibs.ru/give-books-with-love-2026.