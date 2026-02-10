Я нашел ошибку
Главные новости:
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков

131
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.

В Самарском регионе пресечена противоправная деятельность иностранца, подозреваемого в покушении на производство и сбыт более 29 кг синтетических наркотиков и более 400 кг прекурсоров, предназначенных для производства запрещенных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Весной 2025 года к сотрудникам МО МВД России «Кинельский»  поступила оперативная информация о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки, полученные сведения подтвердились. В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области  совместно с коллегами МО МВД Росси «Кинельский», в присутствии понятых обнаружили и изъяли лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотика, более 70 канистр с жидкостью, ящики, пакеты, ведра с веществом и жидкостью и другие предметы, имеющие доказательственное значение.  

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотических средств оперативники задержали 26-летнего иностранца, не имеющего  регистрации на территории Российской Федерации.           

В марте 2025 года Следственным отделом МО МВД России «Кинельский»  в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство наркотических средств, в особо крупном размере). 

Предварительно следствием установлено, что в прошлом году задержанный через мессенджер получил от анонимного куратора предложение о быстром заработке. Неустановленное следствием лицо оборудовало помещение под нарколабораторию, наладив производство наркотиков. Однако, иностранец, получивший в пользование «готовый бизнес» был задержан оперативниками, не успев наладить сбыт наркотиков.

В феврале текущего года, по результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятым является более 29 килограммов синтетических наркотиков и более 400 килограммов прекурсоров, предназначенных для производства запрещенных веществ. Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» в отношении фигуранта возбуждены еще два уголовных дела  по признакам преступлений, предусмотренных  ч.3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере). Мужчине  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников противоправной деятельности.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
217
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
954
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
467
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
671
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
Весь список