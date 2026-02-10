В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков

В Самарском регионе пресечена противоправная деятельность иностранца, подозреваемого в покушении на производство и сбыт более 29 кг синтетических наркотиков и более 400 кг прекурсоров, предназначенных для производства запрещенных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Весной 2025 года к сотрудникам МО МВД России «Кинельский» поступила оперативная информация о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки, полученные сведения подтвердились. В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами МО МВД Росси «Кинельский», в присутствии понятых обнаружили и изъяли лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотика, более 70 канистр с жидкостью, ящики, пакеты, ведра с веществом и жидкостью и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотических средств оперативники задержали 26-летнего иностранца, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации.

В марте 2025 года Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство наркотических средств, в особо крупном размере).

Предварительно следствием установлено, что в прошлом году задержанный через мессенджер получил от анонимного куратора предложение о быстром заработке. Неустановленное следствием лицо оборудовало помещение под нарколабораторию, наладив производство наркотиков. Однако, иностранец, получивший в пользование «готовый бизнес» был задержан оперативниками, не успев наладить сбыт наркотиков.

В феврале текущего года, по результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятым является более 29 килограммов синтетических наркотиков и более 400 килограммов прекурсоров, предназначенных для производства запрещенных веществ. Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» в отношении фигуранта возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников противоправной деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области