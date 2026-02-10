В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет

В Самарской области работает уникальная медицинская семья. История династии уже насчитывает более 250 лет.

«Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники. Так и получилось: половина наших родственников — инженеры, IT-специалисты, половина —врачи. Мой отец поступил в Куйбышевский мединститут, встретил там мою маму. Наша династия, включая бабушку, — это 11 человек. 9 из них врачи, все окончили ранее Куйбышевский, а ныне Самарский медицинский университет. Это травматологи, офтальмологи, ЛОРы, терапевт, провизоры. Сейчас 6 врачей из нашей династии работают в медицинских учреждениях Самары и Тольятти, а еще 3 - на заслуженном отдыхе», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения региона Павел Рыжов.

Несмотря на то, что в сложные 1990-е отец отговаривал его от медицины, он выбрал путь врача.

«Мне было интересно. А когда человеку нравится и он хочет этим заниматься, то он будет этим заниматься», — убежден специалист.

Он стал травматологом-ортопедом, продолжив дело отца, хотя и рассматривал другие направления хирургии.

«В какой-то момент я понял, что белые и красивые косточки мне все равно ближе, чем содержимое брюшной полости», — с улыбкой отметил он.

Травматология и ортопедия сегодня — это высокотехнологичная область на стыке медицины и инженерии.

«Все прорывы связаны с появлением новых материалов: металла с памятью формы, новых видов керамики. Это продлевает жизнь суставу, улучшает качество операции, уменьшает травматичность. Если раньше операция на грудной клетке требовала большого разреза, сейчас она длится 25 минут через два мини-доступа, с отличным косметическим эффектом», — пояснил Павел Рыжов.

У детского и взрослого ортопеда единый сертификат.

«При этом не все выбирают работу с детьми. И если ты нашел такого, то это в хорошем смысле фанат своего дела», — отметил врач.

В своей практике он и его коллеги применяют как рутинные, так и самые передовые методики, в том числе коррекцию деформаций грудной клетки и применение легендарного аппарата Илизарова для исправления сложных деформаций и удлинения конечностей.

«Миллионы спасенных жизней у аппарата Илизарова. Это серьезная вещь, спасательный круг практически в безвыходных ситуациях», — подчеркнул специалист.

Сегодня он работает в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой. Материально-техническая база учреждения постоянно укрепляется. В последнее время поставлено много современного реабилитационного оборудования. Новое оснащение поступает благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото предоставлены министерством здравоохранения Самарской области