В Самаре пройдут 85-е лыжные соревнования на призы «Волжской коммуны»

Приглашают спортсменов и любителей от 9 лет и старше принять участие в ежегодных соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна»!



Первый старт гонки на призы одной из старейших газет в России (в марте «Волжской коммунe» исполнится 119 лет) состоялся 2 марта 1941 года. С тех пор традиция проведения гонок не прерывалась даже в годы Великой Отечественной войны. Традиционно на соревнования заявляются около 700 лыжников со всего Поволжья.



21-22 февраля

СШ «Чайка», Самара, Красноглинское шоссе, 116



Прием заявок - 17 февраля и 18 февраля до 18:00. Индивидуальные справки и командные заявки, полностью оформленные с допуском врача и печатями, необходимо отправлять по электронной почте на адрес: samaraski63@mail.ru



Положение о проведении мероприятия и форму заявки на участие найдете по ссылке.



Организаторы соревнований: ГАУ СО «Медиаагентство «Самара 450», министерство спорта Самарской области, Самарская областная федерация лыжных гонок.

Фото: "Волжская коммуна"