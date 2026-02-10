Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель Toyota Camry выехал на трамвайные пути вдоль проезжей части улицы Ново-Вокзальная в Самаре.
В Самаре водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и был наказан за это
В соревнованиях по шпаге среди девушек победительницей первенства стала Антонина Бербенцева из Самары.
Спортсмены региона стали призерами первенства России по фехтованию 
Михаил Иевлев - заслуженный тренер России, президент Федерации фехтования Самарской области, заслуженный работник физической культуры Самарской области.
Михаил Иевлев стал вице-президентом Федерации фехтования России
С 21 по 23 февраля в 63-м регионе "Ласточки" заменят на простые составы ЭД4М с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.
В регионе "Ласточки" временно заменят классическими электричками
По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян.
В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей
Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована.
ДТП в Кинельском районе: на автодороге столкнулись автомобили Kia Rio и Freightliner
По словам экспертов, в 2025 году экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай вырос в среднем на 14%.
«Мой бизнес»: предприниматели региона обсудили перспективы наращивания агроэкспорта в Китай
Приём заявок осуществляется до 19 марта 2026 года включительно.
«Детская Новая волна – 2026»: начался приём заявок на участие на всероссийский вокальный конкурс
В Самаре пройдут 85-е лыжные соревнования на призы «Волжской коммуны»

206
Первый старт гонки на призы одной из старейших газет в России (в марте «Волжской коммунe» исполнится 119 лет) состоялся 2 марта 1941 года.

Приглашают спортсменов и любителей от 9 лет и старше принять участие в ежегодных соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна»!

Первый старт гонки на призы одной из старейших газет в России (в марте «Волжской коммунe» исполнится 119 лет) состоялся 2 марта 1941 года. С тех пор традиция проведения гонок не прерывалась даже в годы Великой Отечественной войны. Традиционно на соревнования заявляются около 700 лыжников со всего Поволжья.

 21-22 февраля
 СШ «Чайка», Самара, Красноглинское шоссе, 116

Прием заявок - 17 февраля и 18 февраля до 18:00. Индивидуальные справки и командные заявки, полностью оформленные с допуском врача и печатями, необходимо отправлять по электронной почте на адрес: samaraski63@mail.ru

Положение о проведении мероприятия и форму заявки на участие найдете по ссылке.

 Организаторы соревнований: ГАУ СО «Медиаагентство «Самара 450», министерство спорта Самарской области, Самарская областная федерация лыжных гонок.

 

Фото:  "Волжская коммуна"

Теги: Самара

