В Управлении ГАИ СО прошло областное родительское собрание

В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области прошло областное родительское собрание на тему «Роль родителей в формировании культуры безопасности у детей на дорогах».



Мероприятие было посвящено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и вопросам влияния личного примера взрослых на поведение детей в дорожной среде. В онлайн-формате к собранию смогли присоединиться родители со всей Самарской области.



В ходе встречи участникам была представлена актуальная статистика по ДДТТ, рассмотрены основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также разобраны типичные ошибки, которые допускают как дети, так и взрослые на дороге.



Особое внимание уделили формированию у детей устойчивых навыков безопасного поведения, необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, использованию световозвращающих элементов и детских удерживающих устройств.



Проведение таких встреч способствует повышению родительской ответственности и формированию культуры безопасности на дорогах, ведь именно семья играет ключевую роль в воспитании законопослушного и внимательного участника дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области