ГД приняла в I чтении второй пакет мер по противодействию мошенничеству

Депутаты Государственной думы (ГД) 10 февраля приняли в I чтении второй пакет законодательных мер по защите граждан России от мошенников, в который вошло около 20 инициатив, пишут "Известия".

«В первом чтении был принят законопроект, предусматривающий, в том числе дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств», — говорится в публикации на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает обязанность банков усиливать защиту мобильных приложений и интернет-сервисов от вредоносного кода, а также выявлять случаи его использования.

Кроме того, предлагается ограничить число банковских карт, оформляемых на одного человека, ввести обязательную маркировку международных звонков и расширить взаимодействие операторов связи с кредитными организациями для пресечения мошеннических схем.

Одновременно депутаты поддержали поправки, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушения правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам.