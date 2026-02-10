На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ

10 февраля в 12 часов 36 минут в пожарно-спасательный отряд № 40 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Урал – Сергиевск – Челно-Вершины.
На место вызова были направлены автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей: LADA Granta и УАЗ с последующим съездом в кювет.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир LADA Granta, госпитализирован.
Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей, стабилизировали транспортные средства и провели сбор информации.
Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»