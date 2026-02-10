Я нашел ошибку
Главные новости:
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода

61
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода

9 февраля 2025 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14  человек. 

В Промышленном районе Самары, из материалов собранных госавтоинспекторами следует:  в 16:05, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer осуществляя движение (в условиях снегопада) в направлении улицы Александра Матросова, в районе дома №47 по улице Ставропольская, допустил наезд на пешехода – 71-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадавший пешеход доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Безенчукском районе в ДИП с КАМАЗом погиб человек
10 февраля 2026, 10:20
В Безенчукском районе в ДИП с КАМАЗом погиб человек
Водитель автомобиля Lada Priora погиб на месте происшествия, до прибытия экстренных служб. Происшествия
117
Водители двух автомобилей и девушка-пассажир госпитализированы.
09 февраля 2026, 22:27
Сегодня вечером в Волжском районе столкнулись три иномарки, пострадали три человека
Водители двух автомобилей и девушка-пассажир госпитализированы. Происшествия
402
В результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов, он госпитализирован.
09 февраля 2026, 15:20
В Камышлинском районе столкнулись два большегруза КАМАЗ
В результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов, он госпитализирован. Происшествия
426
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
843
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
368
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
656
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
898
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2858
Весь список