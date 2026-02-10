В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода

9 февраля 2025 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

В Промышленном районе Самары, из материалов собранных госавтоинспекторами следует: в 16:05, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer осуществляя движение (в условиях снегопада) в направлении улицы Александра Матросова, в районе дома №47 по улице Ставропольская, допустил наезд на пешехода – 71-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадавший пешеход доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.