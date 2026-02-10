В Безенчукском районе в ДИП с КАМАЗом погиб человек

В Безенчукском районе сотрудники ГАИ работают на месте дорожно-транспортного происшествия.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, в 07:40 в Безенчукском районе на 118 км автомобильной дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, после чего произошло возгорание легкового автомобиля. Водитель автомобиля Lada Priora погиб на месте происшествия, до прибытия экстренных служб. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.