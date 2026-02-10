McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, покинувшая РФ в 2022 году, зарегистрировала одноименный товарный знак в России. Об этом 10 февраля стало известно из данных электронной базы Роспатента, с которой ознакомились «Известия».

Заявка на регистрацию была подана в декабре 2024 года, и в 2026 году Роспатент принял решение о регистрации товарного знака. Согласно документам, товарный знак McDonald's будет использоваться для продажи продуктов питания, напитков, а также игрушек и посуды в России, пишут "Известия".