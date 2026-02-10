В Самарской области пресечена противоправная деятельность главного бухгалтера одного из образовательных учреждений

В рамках противодействия коррупционным проявлениям в сфере образования, УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность главного бухгалтера одного из образовательных учреждений региона, причастной к хищению бюджетных средств.

Установлено, что указанное лицо, используя свои служебные полномочия, на протяжении трёх лет вносила в электронные платёжные ведомости заведомо ложные сведения о размерах заработной платы, в результате чего незаконно получила и в дальнейшем использовала в личных целях денежные средства, общий размер которых составил более 19 млн рублей.

Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.