Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Сметана, сгущенка и творог: с чем жители Самары едят блины на Масленицу

Аналитики Авито спросили у жителей Самары, собираются ли они отмечать Масленицу, что будут делать и какие блины печь. Оказалось, что большинство не обходит этот праздник стороной и печет блины, а также соблюдает другие традиции. Особенно высокий интерес к нему проявляет молодежь, готовя полноценный праздник с играми, творческими активностями и костюмами. 

Как празднуют и воспринимают Масленицу

9 из 10 жителей Самары планируют в этом году отмечать Масленицу. 80% празднующих будут печь блины. Также 48% планируют просить прощение в Прощеное воскресенье — в основном это респонденты старше 65 лет (58%). 25% будут посещать фестивали, ярмарки и массовые гуляния в городе — это чаще респонденты среднего возраста (42% опрошенных 35-44 лет). Молодежь 25-34 лет в основном собирается ходить в гости (39%) и принимать их у себя (26%).

Так, для большинства опрошенных Масленица — в первую очередь, вкусная еда и блины (76%). Еще 41% ценят это событие за возможность собрать за столом семью и близких. 39% стараются таким образом поддерживать культурные традиции и связь с историей. Для 31% этот праздник как символический ритуал — проводы зимы и встреча весны. А для каждого четвертого (25%) Масленица несет за собой духовный аспект, в частности, подготовку к началу Великого поста. 

Главное — блины

Большинство жителей Самары (79%) умеют печь блины. Из них 25% делают это уверенно и даже выработали свой фирменный рецепт. 31% пекут редко, но считают, что у них неплохо получается. 22% признаются, что их первый блин всегда выходит комом — в основном так отвечали мужчины (27%) и молодежь 18-24 лет (33%). А 12% смело заявляют, что их зона ответственности — есть, а не печь. Это также в основном мужчины (20%) и зумеры (15%).

Самая любимая добавка к блинам у жителей Самары — сметана (56%). Также популярностью пользуется сгущенное молоко (44%), творог или творожная масса с изюмом (44%), мёд (43%) и варенье, джем или повидло (38%). Опрошенные старше 65 лет любят просто блины с маслом (40%), а респондентам 45-64 лет нравится добавлять к ним красную икру (31%). Они же, а также опрошенные 35-44 лет любят блины с красной рыбой (23-35%), а молодежь 18-34 лет — с ветчиной или колбасой (20%).

Праздничные закупки

Покупать к Масленице опрошенные в основном планируют продукты — муку, молоко, яйца, масло, начинки и так далее (78%). При этом 43% собираются заказать готовые блины и угощения. Еще 21% купят текстиль и декор для праздничного стола. А 16% понадобится что-то из посуды или кухонной техники — например, сковорода, блинница или миксер. Примечательно, что зумеры чаще других возрастных групп планируют отметить праздник с размахом — купить развлечения и игры для компании (17%), товары для творчества, в частности, наборы для изготовления чучела (16%), а также одежду и аксессуары в народном стиле (12%).

Потратить на праздник опрошенные готовы в среднем 2 500 рублей. 22% хотели бы уложиться в 1 000 рублей, купив только необходимые продукты для блинов. 50% готовы потратить от 1 000 до 3 000 рублей, а 14% — от 3 000 до 5 000. Бюджет больше 5 000 рублей закладывают 12% — это в основном молодежь, планирующая большой праздник (17%).
