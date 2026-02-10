Я нашел ошибку
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
68% самарцев нравится идея считать отпуска в рабочих днях

126
68% самарцев нравится идея считать отпуска в рабочих днях

Партия ЛДПР предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самарцы хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (68%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 10% респондентов, а 22% затруднились с ответом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?»; «Что будет с отпусками в январе и мае?»

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (72 и 64% соответственно), так и противников инициативы (14 и 6%).

Молодежь и горожане 45+ поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.

Хотят отдыхать дольше и респонденты с высшим образованием (75% против 62% среди опрошенных со средним профессиональным).

Больше всего же тех, кто поддерживает инициативу изъятия из отпусков выходных дней, — среди опрошенных, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (79%).
 

Время проведения: 2—6 февраля 2026 года

Теги: Опрос

