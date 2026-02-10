68% самарцев нравится идея считать отпуска в рабочих днях

Партия ЛДПР предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самарцы хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (68%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 10% респондентов, а 22% затруднились с ответом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?»; «Что будет с отпусками в январе и мае?»



Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (72 и 64% соответственно), так и противников инициативы (14 и 6%).



Молодежь и горожане 45+ поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.



Хотят отдыхать дольше и респонденты с высшим образованием (75% против 62% среди опрошенных со средним профессиональным).



Больше всего же тех, кто поддерживает инициативу изъятия из отпусков выходных дней, — среди опрошенных, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (79%).



Время проведения: 2—6 февраля 2026 года