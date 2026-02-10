В Тольятти местный житель помог найти ребенка

С 22-00 часов 9 февраля текущего года, после обращения местной жительницы за помощью, сотрудники полиции разыскивали несовершеннолетнего, который ушел из учебного заведения, расположенного в Комсомольском районе Тольятти, и несколько часов не выходил с родными на связь.

Розыском 13-летнего местного жителя занимались участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Пропажа ребенка усугублялась погодными условиями, в вечернее время столбик термометра опустился ниже 20 градусной отметки.

Примерно в 08.10 часов 10 февраля в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району УМВД России по г. Тольятти очевидец сообщил, что во дворе Кадетской школы №55 имени русского полководца Александра Суворова он видит мальчика, фото с розыском которого размещено в социальных сетях. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска.

В настоящее время вместе с законными представителями подросток доставлен в отдел полиции. Сотрудники ПДН установили, что в отношении мальчика противоправных действий не совершалось. С родителями и ребенком проведена профилактическая беседа. Работа с семьей будет продолжена.

Полицейские благодарят за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров «ЛизаАлерт» Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.